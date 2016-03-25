«ПСЖ» ведет переговоры о покупке 19-летнего хавбека «Росарио Сентраль»

Вице-президент «Росарио Сентраль» Рикардо Карлони назвал правдой информацию о переговорах с «ПСЖ» на предмет переезда во Францию хавбека аргентинского клуба Ховани Ло Кесло.

Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 15 миллионов евро, а сам полузащитник входит в число наиболее одаренных футболистов Аргентины.

«У нас на самом деле была встреча с представителями «ПСЖ» на этой неделе, а на следующую запланирован новый раунд переговоров.

Мы приложим все усилия, чтобы Ло Кесло оставался в нашем клубе как можно дольше. Аналогично можно сказать и о Франко Серви», – сказал Карлони.в интервью Telam.