Самедов: «У нас сейчас очень боевитая команда»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов рассказал о сильных сторонах нынешнего состава железнодорожников.

— Что отличает «Локомотив» Черевченко от «Локомотива» прежних лет?

— Мне трудно сформулировать, в чем конкретно состоят отличия, но скажу так: у нас сейчас очень боевитая команда. В ней, если говорить объективно, нет звезд первой величины, но когда все выкладываются на поле по максимуму и выполняют тренерскую установку, появляется какая-то цельность и все получается.

— И каких высот можно достигнуть?

— Давайте я не буду их озвучивать. Таблица сейчас настолько плотная, что развязка может получиться любой. Финиш будет очень острым.

— Вам поможет позапрошлогодний опыт, когда «Локомотив» лидировал едва ли не до самого конца, но в итоге оказался только третьим?

— Выводы из того сезона мы сделали, не сомневайтесь. А виноватыми в том, что все упустили, были исключительно сами.

— Потерю Ниасса удалось как-то компенсировать за счет прихода Хенти?

— Хенти – очень перспективный парень с большим потенциалом. Быстрый, здорово работает с мячом. Но ему надо еще многое объяснять. Вписывать в нашу игру. Не сомневаюсь, что пользу «Локомотиву» он принесет.