Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Витсель: «Вылет из Лиги чемпионов раздражает, но у «Зенита» еще есть Кубок России и чемпионат»

Витсель: «Вылет из Лиги чемпионов раздражает, но у «Зенита» еще есть Кубок России и чемпионат»

24 марта 2016, 21:08
5

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель дал оценку тому, как текущий сезон складывается для него и для его команды.

«Это неплохой сезон. Но мне следует быть более решительным. В каждом мачте у меня есть возможность забить, но я делаю не все возможное для этого. Мне нужно быть более эффективным и спокойным в чужой штрафной.

Если говорить о команде в целом, в 1/8 финала Лиги чемпионов была классная битва, несмотря на вылет по итогам двух матчей против «Бенфики», о котором мы очень сожалеем. Когда мы ехали в Лиссабон, мы не были готовы на 100 %, так как не играли уже шесть недель. Мы были не настолько мощными, как обычно. Мы хорошо сопротивлялись, в итоге проиграли (0:1). Ответный матч крайне разочаровал: мы открыли счет, у нас было много моментов, а потом нам забили гол после удара с 35 метров. Этот парень может еще десять раз так пробить, и каждый раз мяч улетит на трибуны. Мы вылетели, и это раздражает. Сейчас нужно идти дальше. У нас еще есть Кубок России и чемпионат: после колебаний в турнирной таблице мы вернулись на четвертое место, уступаем всего шесть очков ЦСКА. Все еще исправимо, ведь осталось девять матчей», – отметил Витсель.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZENIT GOAL
1458843837
Да ладно,осенью же вы все говорили,что "плевать на чемпионат Мутко,главное - ЛЧ",так же,как и год назад.А после провала в ЛЧ вдруг сразу не плевать становится.
Ответить
Вомбат
1458846432
К тому же эти 6 очков вряд ли отыгрываются. Я даже не уверен, что Зенит победит в очной встрече - заочно ЦСКА выглядит получше.
Ответить
narkozanos
1458846646
Да осядут кони в Питере,они вообще уже забыли,как Зенит побеждать если чё
Ответить
карасевщинa
1458850083
кубок краснодар возьмет а бомжи даже в лч не попадут ну или только с помощью судей
Ответить
neveldomha
1459151579
Если бы это сказал Иньеста про чемпионат Испании, то я бы даже не сомневался.
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
5
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
4
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
3
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
4
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
111
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
11
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+