Витсель: «Вылет из Лиги чемпионов раздражает, но у «Зенита» еще есть Кубок России и чемпионат»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель дал оценку тому, как текущий сезон складывается для него и для его команды.

«Это неплохой сезон. Но мне следует быть более решительным. В каждом мачте у меня есть возможность забить, но я делаю не все возможное для этого. Мне нужно быть более эффективным и спокойным в чужой штрафной.

Если говорить о команде в целом, в 1/8 финала Лиги чемпионов была классная битва, несмотря на вылет по итогам двух матчей против «Бенфики», о котором мы очень сожалеем. Когда мы ехали в Лиссабон, мы не были готовы на 100 %, так как не играли уже шесть недель. Мы были не настолько мощными, как обычно. Мы хорошо сопротивлялись, в итоге проиграли (0:1). Ответный матч крайне разочаровал: мы открыли счет, у нас было много моментов, а потом нам забили гол после удара с 35 метров. Этот парень может еще десять раз так пробить, и каждый раз мяч улетит на трибуны. Мы вылетели, и это раздражает. Сейчас нужно идти дальше. У нас еще есть Кубок России и чемпионат: после колебаний в турнирной таблице мы вернулись на четвертое место, уступаем всего шесть очков ЦСКА. Все еще исправимо, ведь осталось девять матчей», – отметил Витсель.