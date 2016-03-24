Витсель: «Я люблю «Зенит», но хочу уйти этим летом»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал о своих намерениях покинуть стан сине-бело-голубых в ближайшее летнее трансферное окно.

– Вы сказали, что намерены покинуть «Зенит». Где вы будете играть в следующем сезоне?

– В июне до истечения моего контракта с «Зенитом» останется один год, и клуб знает мою позицию: я хотел бы играть в более высококлассном чемпионате. Не могу сказать, что я на 100 процентов уверен в уходе из «Зенита», но мы никогда не обсуждали продление контракта. Так что я думаю уйти этим летом. Сегодня я чувствую, что хочу именно этого. Но мне это не помешает сосредоточиться на развязке текущего чемпионата России, потом еще будет Евро. А что касается нового клуба – увидим позже.

– Как вы переживали всю эту шумиху вокруг вашего несостоявшегося перехода прошлым летом?

– В то время я общался с большим количеством клубов. Но «Зенит» упирался не из-за денег, руководство хотело сохранить меня в спортивных целях, для Лиги чемпионов. А еще у «Зенита» не было времени приобрести мне замену.

– В сентябре Марк Вильмотс заявил: «Витсель реализовал себя в «Зените». У вас такое же ощущение?

– Я не хотел покидать «Зенит», не став чемпионом. Чемпионат мы выиграли в прошлом году. Теперь идеально было бы это повторить. Я хотел бы подчеркнуть: я хочу уйти не потому, что не чувствую себя в «Зените» хорошо. Я люблю «Зенит», мне понравился российский чемпионат. Но как профессионал я мечтаю играть в более сильном европейском чемпионате. Настал момент эту мечту осуществить.

– Сейчас вы оцениваете себя в большую или меньшую сумму, чем 40 миллионов евро, которые за вас заплатил «Зенит» в 2012-м?

– Когда до конца контракта игрока остается год, клубу не стоит быть слишком жадным. На мой взгляд, «Зенит» не сможет просить за меня 40 миллионов в конце сезона. Но я никогда не ломал голову по поводу своего перехода и не стану начинать сейчас.