Нелюбов: «На стройке «Волгоград-Арены» произошло локальное нарушение на одном из участков, а не обрушение»

Директор по гражданскому строительству АО «СТГ» Валерий Нелюбов прокомментировал факт обрушения конструкций при строительстве «Волгоград Арены».

«В настоящее время рабочая комиссия выясняет причины инцидента на стройке от 23 марта этого года. В состав комиссии включен представитель завода-изготовителя временных металлоконструкций, который срочно выехал на стадион. Дело в том, что временные «леса» должны были поддерживать монолитную плиту перекрытия второго этажа на то время, пока уложенный в ней бетон набирал прочность. К сожалению, временные конструкции деформировались, из-за этого участок перекрытия второго этажа просел. В профессиональной среде подобный случай характеризуется как локальное нарушение на одном из участков, а не обрушение.

Сейчас решается вопрос о том, как избежать таких проблем в дальнейшем. В соответствии с производственными регламентами механические испытания временных металлоконструкций генподрядчиком не производятся, конструкции принимаются на стройку по наличию сертификата качества от завода-изготовителя. Однако в связи с инцидентом лабораторные исследования будут проведены, ведется расследование, и мы выясним, почему деформировалась временная конструкция», — сказал Нелюбов.

Напомним, что «Волгоград-Арена» строится для проведения матчей чемпионата мира 2018 года.