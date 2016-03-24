Клопп считает Германию фаворитом Евро-2016

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что сборная Германии является фаворитом чемпионата Европы во Франции.

«Мне не важно, кто выиграет в товарищеском матче между Германией и Италией. Главное для меня, чтобы игроки «Ливерпуля» вернулись в команду без травм. Если бы это был матч чемпионата Европы, то можно было бы рассуждать о результате. Я считаю, что Германия является фаворитом чемпионата Европы», – сказал Клопп.

Напомним, что в финальном турнире Евро-2016 Германия сыграет в одной группе с Польшей, Украиной и Северной Ирландией.