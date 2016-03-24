Обама не смог организовать встречу с Месси

Президент США Барак Обама не смог познакомить своих дочерей с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Привез в Аргентину дочерей, чтобы показать им красоту и энергию Буэнос-Айреса. Они встретились с одним известным аргентинцем, Его Святейшеством Папой Римским Франциском.

Теперь они бы хотели познакомиться с Месси, но организовать встречу не получилось», – сказал Обама, который находится в Аргентине с рабочем визитом.

Напомним, что завтра ночью состоится выездной матч квалификации ЧМ-2018 между Аргентиной и Чили.