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Обама не смог организовать встречу с Месси

24 марта 2016, 11:39
11

Президент США Барак Обама не смог познакомить своих дочерей с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Привез в Аргентину дочерей, чтобы показать им красоту и энергию Буэнос-Айреса. Они встретились с одним известным аргентинцем, Его Святейшеством Папой Римским Франциском.

Теперь они бы хотели познакомиться с Месси, но организовать встречу не получилось», – сказал Обама, который находится в Аргентине с рабочем визитом.

Напомним, что завтра ночью состоится выездной матч квалификации ЧМ-2018 между Аргентиной и Чили.

Источник: Goal.com
Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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ФК Зенит всея Руси
1458808987
Обама Обломинго.
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ФК Зенит всея Руси
1458809070
Скажи лучше спасибо, что тебе Рауль Кастро в морду не впечатал. Валялся бы там, под микрофоном, и вместо Аргентины - в лечебницу попал.
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Даньчез
1458809956
лох
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Alex3920486
1458810108
С Марадоной по толкуй...
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Витус Беринг
1458812407
Месси его и в хрен не ставит.
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С-Пб on-line
1458815234
Месси бы в твою руку-ветку с ноги пробил
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LogvinovSerj13
1458817744
Американскую лошару киданули! Познакомь своих дочерей лучше с узниками Гуантанамо!
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nim-
1458821864
Можно долбоебов снизу банхаммером переебать? Пожалуйста.
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Barsuk52
1458824512
обама мало что может организовать
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