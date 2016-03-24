Жирков: «В последнее же время Кокорину все время мешали повреждения»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков уверен, что его одноклубник Александр Кокорин вскоре сумеет адаптироваться в петербургском клубе.

«Кокорин не так уж и плохо сыграл на чемпионате мира в Бразилии – забил, был активен. Понимаю, что ждали, наверное, большего, но не может один человек блистать, когда вся команда играет неважно. В последнее время Саше все время мешали повреждения. Уверен, что здесь, в «Зените», с классными партнерами он раскроется по полной», – сказал Жирков.

Напомним, Жирков и Кокорин перешли в «Зенит» из московского «Динамо» зимой.

В этом сезоне 25-летний Кокорин провел за «Зенит» 5 матчей (1 в основе), не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.