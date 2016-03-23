Камин: «В Волгограде ничего не рушилось»

Руководитель проекта строительства стадиона к ЧМ-2018 в Волгограде Сергей Камин прокомментировал информацию об обрушении перекрытия на стройке.

«Поднялась шумиха из-за того, что опубликовали в сети одну фотографию, которая всех всполошила. На самом деле ничего не рушилось. Была допущена ошибка в армировании. Армирование будем вырезать. Рабочая ошибка, такое случается. Но лучше сделать все сейчас, чем потом «вырубать» готовые перекрытия со схватившимся бетоном. Никакие сроки сорваны не будут, мы все успеем в срок, уже было проведено специальное совещание. Мы будем продолжать делать перекрытия, выдерживая график, успеем все подтянуть. Проблемой это не станет. Что касается затрат, то они лягут на плечи подрядчика. Разумеется, никто не пострадал», – сказал Камин.

Ранее сообщалось, что на волгоградском стадионе рухнуло перекрытие