Тренер «Крыльев Советов»: «Я мог погибнуть в аэропорту Брюсселя»

Тренер «Крыльев Советов» по физподготовке бельгиец Барт Кауберх рассказал о том, что он мог погибнуть во время теракта в Бельгии.

«В данный момент меня одолевают двоякие чувства. С одной стороны, я счастлив, что остался жив, цел и невредим, потому что именно во вторник должен был вылететь в Москву из аэропорта в Брюсселе, и эта трагедия могла произойти со мной. Сейчас аэропорт, разумеется, закрыт, и я вылечу только в среду из другого города.

С другой стороны, я в шоке от случившегося и скорблю вместе со всеми своими соотечественниками. В данный момент у нас вокруг много полицейских, люди в панике, но чувствуют поддержку других стран и, конечно же, России, которая сама несколько дней назад испытала подобный шок, когда в Ростове-на-Дону разбился пассажирский авиалайнер», – сказал Кауберх.