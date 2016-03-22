Тюльпанов: «Сейчас, наверное, цена «Зенит-Арены» уже превысила миллиард»

Глава комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу Вадим Тюльпанов предположил, что цена строительства «Зенит-Арены» уже превысила один миллиард долларов.
«В финансовом плане затраты увеличиваются. Это понятно, потому что курс доллара растет, возникают запланированные расходы. Но когда стадион будет построен, он будет лучшим в России. Цена стадиона была под миллиард долларов. Сейчас уже, наверное, больше», – сказал Тюльпанов.
Также чиновник анонсировал визит на строительство.
«Мы туда поедем в мае или июне и надеемся, что к тому времени ситуация относительно Кубка конфедераций немного прояснится.
Такой арены вообще нет в мире. Это единственный стадион на таком северном географическом уровне с выкатным полем и закрывающейся крышей. Поэтому возникают сложности. А в следующем году городу принимать Кубок конфедераций».
Кроме того, Тюльпанов выразил надежду на то, что арена все же будет возведена в срок.
Напомним, строительство стадиона в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. Ожидаемый срок завершения работ – декабрь 2016 года.