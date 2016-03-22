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  • Тюльпанов: «Сейчас, наверное, цена «Зенит-Арены» уже превысила миллиард»

Тюльпанов: «Сейчас, наверное, цена «Зенит-Арены» уже превысила миллиард»

22 марта 2016, 20:00
13

Глава комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу Вадим Тюльпанов предположил, что цена строительства «Зенит-Арены» уже превысила один миллиард долларов.

«В финансовом плане затраты увеличиваются. Это понятно, потому что курс доллара растет, возникают запланированные расходы. Но когда стадион будет построен, он будет лучшим в России. Цена стадиона была под миллиард долларов. Сейчас уже, наверное, больше», – сказал Тюльпанов.

Также чиновник анонсировал визит на строительство.

«Мы туда поедем в мае или июне и надеемся, что к тому времени ситуация относительно Кубка конфедераций немного прояснится.

Такой арены вообще нет в мире. Это единственный стадион на таком северном географическом уровне с выкатным полем и закрывающейся крышей. Поэтому возникают сложности. А в следующем году городу принимать Кубок конфедераций».

Кроме того, Тюльпанов выразил надежду на то, что арена все же будет возведена в срок.

Напомним, строительство стадиона в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. Ожидаемый срок завершения работ – декабрь 2016 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (13)
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MaS1KrE
1458669524
А из под сидений газ будут подавать?
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alp
1458670664
засунуть бы все эти деньги тому чудаку, на букву М, который придумал строить "самый-самый" стад в одно место.....
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Grelas
1458672759
30% откаты, значит честная цена 600-700 млн. К сожалению это наша реальность. Кого-то по итогам этого строительства точно посадят.
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rubinovyi2
1458673787
С курсом доллара растет и аппетит у питерских чиновников.
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mutabor0992
1458676021
А физдить меньше не пробовали?Это к мУДКО и КО!!!
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Federalll
1458684396
В финансовом плане затраты увеличиваются. Это понятно, потому что курс доллара растет, возникают запланированные расходы. Но когда стадион будет построен, он будет лучшим в России - везде только вип-ложы отапливаемые, а у нас под каждым креслом, совмещенным с биотуалетом, батарея будет )))
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ZENIT GOAL
1458719453
А стоило-ли ради этого сносить прекрасный стадион им.Кирова?Если бы не это,то Зенит мог играть в Лиге Чемпионов там,на 70-тысячнике.Не думаю,что у УЕФА были бы к этому стадиону какие-то претензии,ну в крайнем случае,чуть-чуть бы подправили,как Петровский.А так угробили стадион,который в своё время был по-круче Лужников, ради этого дурацкого долгостроя,который ещё неизвестно когда закончен будет.Ради чего?Ради очередных понтов а-ля "мы хотим всё самое лучшее и современное"?Так его уже 10 лет строят,он уже никак не сможет быть самым-самым.Очевидно,что за это время уже что-то новое придумали.
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