Комитет по этике ФИФА начал расследование по поводу получения Германией права провести ЧМ-2006

Комитет по этике ФИФА завел дело, касающееся победы Германии на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2006 года. Отмечается, что в начатом расследовании фигурируют имена Франца Беккенбауэра, возглавлявшего заявочный комитет, и бывшего президента федерации футбола Германии Вольфганга Нирсбаха.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заявочный комитет «Германия-2006», который возглавлял Франц Беккенбауэр, подозревается в подкупе голосов четырех представителей Азии в исполнительном комитете ФИФА.