Компания миллиардера Прото требует от Роналду 10 миллионов

Компания миллиардера Алекссандро Прото, занимающаяся недвижимостью, планирует отсудить у нападающего «Реала» Криштиану Роналду 10 миллионов евро за клевету.

Ранее поступила информация о том, что компания Прото продала Роналду квартиру в Нью-Йорке стоимостью в 18,5 миллионов долларов. Представители португальца эту информацию опровергли.

«После регистрации квартира Роналду была подарена его другу Бадру Хари. Может, это волновало футболиста, и он решил этот факт скрыть. У него могут быть моменты, касающиеся личной жизни, но мы защищаем свой имидж», – заявила компания.

Ранее британские таблоиды заявили о гомосексуальных отношениях Роналду с кикбоксером Бадром Хари.