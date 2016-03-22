Глушаков: «Если человеку дали российский паспорт – значит имеет право играть за сборную»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не имеет ничего против натурализации футболистов.

– С учетом невыдающейся игры весной – были сомнения, что Леонид Слуцкий вызовет в сборную?

– Был готов к любому решению тренерского штаба. Хотя выйти против Франции, конечно, очень хочется. Просто интересно проверить свои силы на фоне топ-сборной.

– Первая мысль, когда услышали, что Слуцкий пригласил Гильерме?

– «А почему не Ребров?». Но и с Гилей буду рад пообщаться. Классный парень. У меня нет предубеждения к натурализованным футболистам. Если человеку выдали российский паспорт – значит, имеет право играть за нашу сборную.

– Говорят, на очереди Роман Нойштедтер и Мариу Фернандес.

– Фернандес – отличный защитник. Про Нойштедтера ничего сказать не могу – матчей «Шальке» не видел.