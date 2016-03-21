Галицкий: «В ключевых моментах арбитр встал на сторону «Локомотива»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал некоторые решения арбитра Владислава Безбородова матче 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:2), которые, по его мнению, повлияли на конечный результат матча.

«Мы нормальные люди, и для нас не должно быть запретных тем, это касается и судейства. Я не думаю, что судейство в матче с «Локомотивом» было предвзятым. Но в трех ключевых моментах – когда Газинский потерял сознание, когда мяч попал в руку игроку «Локомотива» и когда было подозрение на пенальти – судья принял сторону соперника.

Когда наш игрок потерял сознание, это было достойно красной карточки. Тогда игра была бы совсем другой», – сказал Галицкий.