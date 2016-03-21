Отступные за Карвахаля составляют 350 миллионов

По информации Football Leaks, сумма отступных, прописанная в договоре защитника «Реала» Даниэля Карвахаля составляет 350 миллионов евро.

Примечательно, что при этом игрок получает одну из самых низких зарплат в клубе. На данный момент она составляет 1,7 миллиона евро в год, что более чем в 10 раз меньше, нежели у форварда Криштиану Роналду.

Контракт Карвахаля с «Реалом» рассчитан до 2019-го года. По договору оклад защитника будет увеличен до двух с половиной миллионов ближе к концу соглашения.