Дзюба: «Вхожу в тройку штатных пенальтистов»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что он входит в тройку штатных пенальтистов своей команды.

Ранее телекомментатор Геннадий Орлов высказался, что Дзюба пенальтистом не является.

«Хотелось бы опровергнуть появившуюся информацию о том, что я не вхожу в обойму пенальтистов. Следом за Халком в этом списке в команде иду я или Гарай. По ситуации. Так что у Геннадия Сергеевича неверная информация.

Расстроился ли я из-за того, что не пробил пенальти? Нет, постараюсь забить свой 100-й мяч в предстоящих играх за сборную», – сказал Дзюба.