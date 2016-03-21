ФИФА потребовал перевести все указатели в московском метро

В 2017-м году все навигационные указатели в московском метрополитене будут переведены на английский язык по требованию ФИФА, сообщается в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«В 2017 году в московском метро будут обновлены все навигационные указатели информации. По требованию ФИФА они будут дублироваться на английском языке. Также на английском языке будут дублироваться объявления названий станций в вагонах. Дополнительно столичный транспорт будет перевозить до 500 тысяч пассажиров в день», – сказал заместитель мэра Москвы и глава департамента транспорта Максим Ликсутов.