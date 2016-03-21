Самедов: «Слава богу, что смогли дожать «Краснодар» и победить»

Хавбек «Локомотива» Александр Самедов подвел итог матча против «Краснодара» (2:1) в рамках 21-го тура Премьер-лиги

– За счет чего удалось сегодня победить?

– «Краснодар» – очень хороший соперник, тем более, когда играет дома. Может быть, нам сегодня чуть больше повезло в реализации моментов. У них тоже были неплохие шансы, но чего-то не хватило. В целом, на поле сегодня были два равных соперника.

– Можно ли сказать, что «Локомотив» вышел на свой максимум?

– Нужно еще прибавлять. Сегодня мы создали достаточно моментов, и я думаю, должны были забивать больше. Слава богу, что смогли дожать соперника и победить.

– Вы забиваете уже в четвертом матче подряд...

– Партнеры создают мне моменты, делают хорошие передачи. Благодаря им я забиваю.

– Перерыв на матчи сборных сейчас на пользу команде?

– Сложно сказать – перерыв он и есть перерыв. Кто-то отдохнет, кто-то будет в сборных, потом встретимся и продолжим.