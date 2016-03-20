Хиддинк: «Сейчас задача «Челси» – борьба за зону еврокубков»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал, какие цели ставит перед собой лондонский клуб в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент синие замыкают дестяку сильнейших в турнирной таблице АПЛ.

«Мы не проигрываем в чемпионате с декабря, но слишком много матчей свели вничью. Мы хотели бы больше побеждать и реально участвовать в борьбе за Лигу чемпионов.

Сейчас наша задача – борьба за зону еврокубков. Кроме того, футболисты должны доказать, что они достойны играть за топ-клуб. После столь неудачной первой половины сезона на кону стоит профессиональная гордость», – сказал Хиддинк.