На ЧМ-2022 в Катаре болельщикам будет предложено пожить в пустыне

Болельщикам, которые решат посетить Катар во время проведения чемпионата мира 2022 года, будет предложено несколько вариантов проживания, в том числе и остановка в пустынных лагерях.

Дело в том, что по данным dohanews.co к концу 2015 года в будущей стране-хозяйке мирового мундиаля насчитывается лишь 20,700 мест в отелях для расположения туристов. К 2022 году ожидается, что это число вырастет до 46 тысяч. При этом минимальные требования ФИФА предполагают, что страна, принимающая чемпионат мира должна быть способна разместить у себя от 60 тысяч гостей и туристов во время турнира.

В качестве решения этой проблемы местные власти видят несколько вариантов, среди которых круизные корабли, которые смогут обеспечить проживание порядка 6 тысячам человек, а также популярные среди туристов лагери в местных пустынях, где сможет расположиться оставшаяся часть футбольных фанатов.