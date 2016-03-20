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Карасев: «После матча «Барселона» – «Арсенал» ощущение, будто слетали в космос»

20 марта 2016, 14:41

Российский арбитр Сергей Карасев, обслуживавший ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Арсеналом», рассказал о впечатлениях от работы на евроарене.

— Что почувствовали, когда на вас свалились «Барселона» и «Арсенал»?

— Назначение на любой матч Лиги чемпионов – особенная радость. Это самый высокий европейский уровень. Наша бригада только один раз работала на матче 1/8 финала ЛЧ. Два года назад «Реал» принимал «Шальке» после того, как забил в Германии шесть голов. Игра, конечно, оставалась статусной, нам нужно было отлично ее отработать, но результат все равно был предсказуем. «Барса» — «Арсенал» — это другой накал и другой уровень исполнителей. Такие матчи не каждый день бывают. Вот мы порадовались минут пять, а потом начали подготовку.

— Приходилось слышать, что судьи выполняют скаутскую работу: изучают манеру игры команды, исполнителей.

— Безусловно. Плюс есть специальные платформы, которыми пользуются судьи УЕФА – там подобраны видеоклипы, нарезки эпизодов. Хотя о «Барсе» и «Арсенале» и без этого достаточно информации. Другое дело, если играют не самые известные клубы – вот там без базы никуда.

— Судя по количеству зафиксированных фолов, ваша манера судейства была мягкой?

— Дело судей не раздавать карточки и мешать играть футболистам. Наше место в тени, особенно в таких матчах. Рефери здесь должен вмешиваться в единичных случаях, просто для контроля дисциплины. А все остальное… Там уровень такой, что «Барса» и «Арсенал» могли бы и без судьи играть. На двоих команды 18 раз нарушили правила. В России меньше 30 не бывает.

— О чем это говорит?

— Обо всем. О качестве поля, об уровне игроков. Я не хочу задеть наши клубы. Это вообще всего мира касается. Просто уровень «Барсы» и «Арсенала» — это супер. Ощущение, будто слетали в космос. Во время матча понимаешь, как тяжело клубам, играющим против таких команд. Как их сдержать? Как успеть?

— Вы успевали? Или с «Барсой», которая держит мяч 80% времени, наоборот, удается отдохнуть?

— Это со стороны, когда по телевизору смотришь, кажется, что «Барселона» неспешно играет. Но, оказавшись на поле, просто удивляешься темпу, быстроте передвижения игроков. Люди исполняют практически в касание, и так как мяч ходит быстро, то очень сложно успеть в ту точку, где будет происходить игра. Поэтому первые 10 минут пришлось подстраиваться.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Россия Барселона Арсенал Карасев Сергей
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