Муса: «Видимо, я настолько быстр, что соперник не успевает за моими действиями»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса, оформивший дубль в матче с «Кубанью» (2:0), рассказал о впечатлениях от весенней части РФПЛ.

— Мне кажется, игра была не столь сложная. Единственное — было сложно справляться с полем, которое было ужасного качества. Очень рад, что сумели выиграть и набрать три очка.

— Вспомни эпизод с первым голом. Как тебе удалось сориентироваться быстрее других?

— Видимо, я настолько быстр, что соперник просто не успевает за моими действиями!

— Второй гол стал для тебя 50-м за ПФК ЦСКА…

— Это очень хороший результат, я рад! Но останавливаться не стоит, надо продолжать работать и забивать. Надеюсь, эта цифра еще увеличится до конца сезона.

— У команды был неприятный отрезок осенью, теперь о нем никто не вспоминает. Весной ты начал забивать — мяч «Спартаку», два гола «Кубани». Тебе действительно удалось добиться прогресса в этих весенних турах?

— Да, мне кажется, я сумел добиться прогресса. Мы выбрались из неприятного положения, в котором оказались осенью. Тренер всегда говорит, что я должен забивать, проводит со мной работу. Я постоянно самосовершенствуюсь, стараюсь прибавлять, эта работа и приводит к забитым голам.

— У Романа Еременко был день рождения. Это добавляло мотивации?

— Конечно, мы посвящаем эту победу Роману! Он наш товарищ и партнер по команде, очень нам помогает.

— С каким настроением ребята уйдут на перерыв, который связан с матчами национальных команд?

— Мы в превосходном расположении духа, уезжаем в сборные на мажорной ноте. Это здорово! Уверен, после возвращения мы продолжим в том же ключе.