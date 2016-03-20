Ван Гаал: «Четыре месяца пресса пишет, что меня надо уволить. Это нормально?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал вновь коснулся темы собственной отставки в общении с журналистами.

«На протяжении четырех месяцев пресса пишет, что я должен быть уволен. Четыре месяца. Вы считаете, что это нормально? Ожидания болельщиков могут быть завышены, но нашей целью было попадание в тройку сильнейших. Мы хотели сделать шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, когда финишировали на четвертом месте. Да, мы не оправдываем ожидания, но вам нужно проанализировать те обстоятельства, в которых мне приходится работать», — посетовал ван Гаал.