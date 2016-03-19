Терри: «Мне нравится, каким стал «Челси»

Защитник «Челси» Джон Терри заявил, что ему нравится, каким стал лондонский клуб за время пребывания в стане синих. Отметим, что на данный момент команда замыкает десятку сильнейших в АПЛ.

«Я подавал мячи во время многих матчей, когда все еще было закрыто щитами, за которыми возводились трибуны, и вокруг поля был трэк. Сейчас все это кажется так далеко. Но мне это нравится. Мне нравится все так, как есть сейчас, и нравится, каким стал футбольный клуб. Пока мы росли, мы проигрывали по семь-восемь матчей, но у нас был бойцовский дух, и этот дух остался во мне», – сказал Терри.