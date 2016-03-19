Жирков: «Закончить карьеру в Калининграде? Если меня туда еще возьмут»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков оценил вероятность того, чтобы закончить футбольную карьеру в Калининграде – родном городе жены.

– В силе ваш план закончить карьеру в Калининграде, родном городе вашей жены?

– Если меня еще возьмут туда.

– Там как раз новый стадион будет. Правда, «Балтика» играет в ФНЛ.

– Надеюсь, к тому времени выйдет в Премьер-лигу. Знаю, там спонсор появился. Главное, чтобы стадион не разобрали, часть трибун же временными будет. И он самый отстающий сейчас по готовности.