Жирков: «Знал, что будут кричать с трибун что-то»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о деталях своего перехода в петербургскую команду из столичного «Динамо».

– Мог оказаться в «Зените» еще прошлым летом. Но тогда моя жена была в положении, из-за этого переход отсрочили. А зимой уже «Динамо» и «Зенит» договаривались между собой, когда мне переходить. «Динамо» согласилось меня отпустить, я приехал в Петербург на несколько месяцев раньше. Хорошо, что с Александром Кокориным перешли, вместе веселее.

– Прощание с Андреем Кобелевым и партнерами по «Динамо» в отеле выглядело трогательно.

– Я два с половиной года был в «Динамо», прощаться с друзьями тяжело. С Кобелевым мы меньше времени провели, но все равно непросто.

– «Зенит» проводил сборы неподалеку от «Динамо». Вы в зенитовский отель в динамовской экипировке приехали?

– Нам сказали о переходе вечером, поужинали и поехали. Я был в форме «Динамо», когда приехал в «Зенит». Приняли нас хорошо, я многих давно знал: с Анюковым, Шатовым, Смольниковым, Дзюбой знаком по сборной. Даже с Данни на поле постоянно переговаривались о чем-то, когда за разные команды играли.

Знал, что будут кричать с трибун что-то. Пусть. А на предыдущем матче уже вроде и не кричали, я не слышал.

Когда переходил в «Зенит», понимал: местные уходят. Кержаков, до этого Денисов, Быстров… А приходит футболист практически того же возраста, что и Кержаков, но бывший игрок ЦСКА, «Анжи». Болельщикам тяжело это воспринимать. Вот и реакция такая.