Ван Гаал: «Почему я должен обсуждать свое положение в клубе с журналистами?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о важности дерби против «Манчестер Сити» с точки зрения турнирной борьбы.

«Сейчас мы находимся в четырех очках от четвертого места, так что нужно побеждать, иначе отрыв станет слишком большим. Будет семь очков при восьми оставшихся матчах – очень тяжело отыграть такое оставание. Это возможно, но трудно, ведь за попадание в четверку борется еще и «Вест Хэм», а не только «Манчестер Сити», – сказал ван Гаал.

Также наставник ответил на вопрос о своем будущем в случае непопадания команды в Лигу чемпионов.

«Почему я должен обсуждать это с вами? У меня трехлетний контракт».

Матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 20 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.