Инфантино: «Вопрос о расширении ЧМ до 40 команд очень скоро появится в повестке ФИФА»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, какие вопросы будут обсуждаться на ближайшем конгрессе организации.

«На конгрессе в Мексике, который состоится в мае, будет обсуждаться заявочная программа на чемпионат мира 2026 года.

Вопрос выдвижения заявок на ЧМ-2026 и вопрос расширения турнира до 40 команд очень скоро появятся в повестке ФИФА. Лично я поддерживаю изменение формата чемпионата мира, но это требует серьезного обсуждения. Я попробую всех убедить и думаю, что это у меня получится», – сказал Инфантино.