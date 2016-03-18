Член совета директоров «Локомотива»: «От Смородской результаты команды не зависят»

Член совета директоров московского «Локомотива» Салман Бабаев считает, что президент клуба Ольга Смородская выполняет свои обязанности.

«Как финансовый менеджер, Смородская — на месте. Бюджет закладывается, она им занимается. А то, что результатов нет, — это не от президента зависит. Она на своем месте. У нас тренер свой Черевченко, и второй тренер тоже — Пашинин. Доверие к ним есть. Пока команда держится на третьем месте, и мы надеемся, что сможет финишировать в тройке», - сказал Бабаев.