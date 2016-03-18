Карасев: «Постепенно шагаем к финалу Лиги чемпионов»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своей работе на матче Лиги чемпионов «Барселона» - «Арсенал» (3:1).

- Судить при таком количестве зрителей, как на «Камп Ноу», не всегда удается. Стадион, поле, атмосфера… Все это дополнительно заряжает и настраивает на игру.

- Можно сказать, что вы получили удовольствие от работы на этом матче?

- Конечно. Но, вместе с тем, это и огромная ответственность. Все-таки судили игру команд, которые являются одними из лучших в Европе, а, может быть, и в мире.

- С Месси общались до игры, во время?

- С Месси общаться не пришлось. В основном общался с Иньестой, капитаном «Барселоны».

- Что Иньеста говорил?

- Просто пару раз спрашивал по моментам. Все в спокойной манере.

- Общались на английском?

- Да, конечно, на нем все говорят.

- Матчи РФПЛ легче судить после такого? Или, наоборот, сложнее?

- Арбитр, считающий себя профессионалом, должен одинаково хорошо судить любые игры.

- Родные как отреагировали, что вы успешно отработали на матче «Барсы» и «Арсенала»?

- Семья, родственники пишут, звонят. Отец мной гордится.

- При этом вы же уже судили до этого матч «Барсы» в Лиге чемпионов?

- Да, в декабре 2013-го. «Барселона» играла с «Селтиком» в последнем туре. Сейчас было все другое. Уже плей-офф, соперник – «Арсенал»…

- «Ноу Камп» похож на вулкан? Или на театр?

- Скажу лишь, что такие матчи для арбитров больше, чем театр.

- Теперь можно ждать назначения на финал?

- Мы стараемся. Постепенно шагаем.