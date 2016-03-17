ФИФА выступила с заявлением по поводу чемпионатов мира 1998 и 2010 годов

ФИФА опубликовала заявление, уточняющее содержание документов, направленных организацией властям США. Ранее сообщалось, что в этих документах ФИФА признала факт подкупа голосов при выборе стран-хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов.

«Обвинительные акты США не утверждают, что чемпионаты мира были «куплены». Не утверждает этого и ФИФА. Документы, на которые полагается ФИФА в попытке вернуть средства, обвиняют исключительно отдельно взятых людей», – говорится в заявлении организации.