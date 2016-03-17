Виллаш-Боаш: «Я благодарен Алексею Миллеру за возможность тренировать «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поблагодарил всех сотрудников клуба за двухлетнюю совместную работу.

«Сегодня исполнилось два года, как я возглавил «Зенит». Хочу поблагодарить всех, кто дал мне возможность тренировать столь великий клуб. Я благодарен футболистам, персоналу, руководству, президенту клуба и Мистеру Алексею Миллеру, председателю правления «Газпрома», за их прием. Я надеюсь, что фанаты гордятся нашими нынешними достижениями и тем, что мы можем добиться в будущем», – написал Виллаш-Боаш в своем Instagram.

Напомним, что контракт Виллаш-Боаша с клубом истекает по окончании сезона и он уже не раз заявлял о своем желании покинуть клуб. Впрочем, руководство клуба еще сохраняет надежду продлить с ним контракт.