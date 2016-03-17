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  • Виллаш-Боаш: «Я благодарен Алексею Миллеру за возможность тренировать «Зенит»

Виллаш-Боаш: «Я благодарен Алексею Миллеру за возможность тренировать «Зенит»

17 марта 2016, 15:43
7

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поблагодарил всех сотрудников клуба за двухлетнюю совместную работу.

«Сегодня исполнилось два года, как я возглавил «Зенит». Хочу поблагодарить всех, кто дал мне возможность тренировать столь великий клуб. Я благодарен футболистам, персоналу, руководству, президенту клуба и Мистеру Алексею Миллеру, председателю правления «Газпрома», за их прием. Я надеюсь, что фанаты гордятся нашими нынешними достижениями и тем, что мы можем добиться в будущем», – написал Виллаш-Боаш в своем Instagram.

Напомним, что контракт Виллаш-Боаша с клубом истекает по окончании сезона и он уже не раз заявлял о своем желании покинуть клуб. Впрочем, руководство клуба еще сохраняет надежду продлить с ним контракт.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (7)
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18JG
1458219405
"Я надеюсь, что фанаты гордятся нашими нынешними достижениями" Его че, надуло?! Как мы можем гордиться 5, сука, местом в чемпе?
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ZENIT GOAL
1458220574
"Я надеюсь, что фанаты гордятся нашими нынешними достижениями и тем, что мы можем добиться в будущем".Ага,сам то веришь в то,что сказал?Ладно про "достижения" - о них уже миллион раз сказано,но вот "...и тем, что мы можем добиться в будущем".Кто "мы"?Ты вроде бы как уходить летом собрался?Или, не дай Бог, передумал?
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Lenine
1458223631
Ленинград - "Дорожная"
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REDWHITE_
1458228408
НЕЛЬЗЯ АНДРЮХУ ОТПУСКАТЬ!!!))) ОН ЕЩЕ НЕ ДО КОНЦА РАЗВАЛИЛ ГАЗТРУБАБОМЖПРОЕКТ))
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Fju-2
1458246069
Спасибо, Андре, привез в питер отличного тренера по физподготовке, привез отличный аналитический отдел, Гарая привёз, возродил команду (после Спалетти, Денисова, Широкова была не команда, а группировки). На мой взгляд Боаш - достойный ученик Мауриньо, для которого нет мелочей. Ну для поцреотов конечно не хватает своих питерских воспитанников в команде. А так же Андре не учёл, что у нас в "Чемпионате Мутко", как и во всём российском спорте "ноу криминалити". ))
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