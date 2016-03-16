«Барселона» – «Арсенал». Онлайн-трансляция

Сегодня, 16 марта, каталонская «Барселона» и лондонский «Арсенал» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Результат первой встречи (2:0) практически гарантировал испанцам место в четвертьфинале турнира, но «канониры» настроены дать бой противнику.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Арсенал». Начало в 22:45. Не пропустите!