Карпин был уверен в чемпионстве «Спартака» перед своим увольнением

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Карпин считает, что красно-белые были близки к чемпионству, когда его уволили из команды в 2014 году.

- Оцените ту ситуацию хотя бы просто по очкам. На момент моей отставки мы были в одной победе от первого места. Понимал, что в команде все нормально, все в наших руках, вот-вот результат придет. ЦСКА отставал от лидера еще больше – а потом перегнал всех и взял золото.

- Следующий вопрос о самом тяжелом моменте карьеры, кажется, можно не задавать.

- Да – это как раз то увольнение.