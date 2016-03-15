Гендиректор «Крыльев Советов»: «Если у «Зенита» нормальное поле только два года, то что вы хотите от нас?»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков разъяснил ситуацию с переносом домашней встречи 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» на нейтральное поле.

Матч был перенесен из-за плохого прогноза погоды на ближайшие выходные по решению совместных комиссий РФС и РФПЛ. Напомним, встреча между самарским и питерским клубами пройдет в Саранске.

– По минимальным требованиям поле «Металлурга» проходит, но комиссия, сделав скидку на предстоящие погодные условия, решила перенести матч в Саранск.

– Теперь при каждом неблагоприятном прогнозе будут переносить матч из Самары?

– Я устал от этих вопросов. Когда у «Зенита» поле стало нормальным? Последние два года. И это при их финансовых возможностях, с нашими условиями это несоизмеримо. Нереально зимой поменять поле, мы сделали все, что могли. Сегодня у нас идет снег. Согласно прогнозу погоды, он будет идти и через неделю. Решили не рисковать, но это решение комиссии.