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  • Гендиректор «Крыльев Советов»: «Если у «Зенита» нормальное поле только два года, то что вы хотите от нас?»

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Если у «Зенита» нормальное поле только два года, то что вы хотите от нас?»

15 марта 2016, 01:36
6

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков разъяснил ситуацию с переносом домашней встречи 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» на нейтральное поле.

Матч был перенесен из-за плохого прогноза погоды на ближайшие выходные по решению совместных комиссий РФС и РФПЛ. Напомним, встреча между самарским и питерским клубами пройдет в Саранске.

– По минимальным требованиям поле «Металлурга» проходит, но комиссия, сделав скидку на предстоящие погодные условия, решила перенести матч в Саранск.

Теперь при каждом неблагоприятном прогнозе будут переносить матч из Самары?

– Я устал от этих вопросов. Когда у «Зенита» поле стало нормальным? Последние два года. И это при их финансовых возможностях, с нашими условиями это несоизмеримо. Нереально зимой поменять поле, мы сделали все, что могли. Сегодня у нас идет снег. Согласно прогнозу погоды, он будет идти и через неделю. Решили не рисковать, но это решение комиссии.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит
Комментарии (6)
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APchelov
1457997448
Так в Самаре и дороги никудышние. Но есть надежда, что уже через пару лет, пусть ненадолго, будут и дороги и поляна
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Zeff
1457999606
В Питере надо играть.
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AssasinNight
1458019945
денег отмыли на поле, надо искуственное ложить давно, они все натурал гонят. Да и кто ложил сразу пропал )))
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AssasinNight
1458020471
Почему в Самаре такое поле? Есть несколько вариантов. 1. Поле положили для отмыва денег . Газон Голландский. Дренажная система была сделана в соответствии. Потом начало происходить не понятные вещи, вода стоять начала по всему полю. Значит никто не проводил тех обслуживания дренажного оборудование , как оказалось осенью оно забито. Подрядчика теперь не найти в общем. 2. Зачем ложить искуственное поле если были проблемы с газоном уже до этого? Это самая роковая ошибка правителей руководства стадиона и клуба. Теперь газон менять точно не будут так как скоро будет новый стадион с такими же проблемами. Климат в Самаре резко континентальный , резкие перепады темпереатуры, зимой днем может быть -2, а ночью -25, так и летом со знаком плюс. 3. Слив команды в ФНЛ , чего бы не хотелось бы. В общем сезон в Самаре так и не начался и теперь ждем апреля. очень жаль, что клуб не обеспечивает проезд всех жилающих , хотя вина в этом только их.
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REDWHITE_
1458021857
ХОРОШО, ЧТО В С-ПИДЕРБУРГ НЕ ПЕРЕНЕСЛИ))
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