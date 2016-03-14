Генеральный директор «Зенита»: «Бюджет клуба составляет 150-170 миллионов»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о доходах клуба, а также о том, как в последние годы менялся бюджет петербуржцев.

- Бюджет «Зенита» относительно стабилен и колеблется в зависимости от сезона в пределах 150-170 миллионов евро. В частности, на колебания влияет и доход от трансферных операций. Эта сумма включает в себя спонсорские контракты, деньги, которые клуб зарабатывает благодаря участию в различных турнирах, от ТВ-трансляций, от РФПЛ. В целом спонсорские контракты с компаниями группы «Газпром» последние сезоны составляют порядка 50 процентов от всех доходов клуба. При этом в последние годы бюджет клуба на сезон составляет порядка 165 миллионов евро и существенно не меняется.

На настоящий момент финансовое состояние клуба соответствует правилам fair play. Первое, что интересует УЕФА, - это трансферный баланс. В последние два года мы не делали громких покупок с точки зрения цены, при этом успешно продали Рондона за 18 миллионов евро. Причем покупали мы его по старому курсу евро, а продавали уже по новому, в результате чего разница в рублях получилась колоссальной.

Что касается приобретений, то после трансферов Гарая и Хави Гарсии - надо сказать, весьма выгодных - сделки, по сути, были для нас практически бесплатными. Особенно если сравнивать со стоимостью среднестатистических сделок на трансферном рынке. В частности, это касается трех игроков, которые пополнили наш основой состав минувшей зимой, - это Юрий Жирков, Александр Кокорин и Маурисио.