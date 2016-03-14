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  • Генеральный директор «Зенита»: «Бюджет клуба составляет 150-170 миллионов»

Генеральный директор «Зенита»: «Бюджет клуба составляет 150-170 миллионов»

14 марта 2016, 17:11
11

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о доходах клуба, а также о том, как в последние годы менялся бюджет петербуржцев.

- Бюджет «Зенита» относительно стабилен и колеблется в зависимости от сезона в пределах 150-170 миллионов евро. В частности, на колебания влияет и доход от трансферных операций. Эта сумма включает в себя спонсорские контракты, деньги, которые клуб зарабатывает благодаря участию в различных турнирах, от ТВ-трансляций, от РФПЛ. В целом спонсорские контракты с компаниями группы «Газпром» последние сезоны составляют порядка 50 процентов от всех доходов клуба. При этом в последние годы бюджет клуба на сезон составляет порядка 165 миллионов евро и существенно не меняется.

На настоящий момент финансовое состояние клуба соответствует правилам fair play. Первое, что интересует УЕФА, - это трансферный баланс. В последние два года мы не делали громких покупок с точки зрения цены, при этом успешно продали Рондона за 18 миллионов евро. Причем покупали мы его по старому курсу евро, а продавали уже по новому, в результате чего разница в рублях получилась колоссальной.

Что касается приобретений, то после трансферов Гарая и Хави Гарсии - надо сказать, весьма выгодных - сделки, по сути, были для нас практически бесплатными. Особенно если сравнивать со стоимостью среднестатистических сделок на трансферном рынке. В частности, это касается трех игроков, которые пополнили наш основой состав минувшей зимой, - это Юрий Жирков, Александр Кокорин и Маурисио.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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REDWHITE_
1457967144
а почему 150 - 170 млн???? Сразу бы написали 10 - 170 и сидите гадайте, как глубоко бомжи ручонки в госбюджет запускают)))))
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андрей андреев
1457968848
И рядом-«Ростов» могут признать банкротом- мы чё млять в разных странах живём..
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nemolod
1457982612
Вообще то бюджет состоит из 2-х частей: доходы и расходы! Гендиректор клуба рассказал только лишь о доходной части,которую наполовину финансирует Газпром,а вот расходную нет! Однако и так понятно,раз спонсор дает деньги клубу значит своих доходы не покрывают расходов!
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