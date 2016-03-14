Бывший арбитр ФИФА: «Пусть Карасев доказывает свой высокий уровень»

Бывший арбитр ФИФА Валерий Бутенко отреагировал на назначение Сергея Карасева на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Арсенал».

«Карасеву доверяют, так что пусть демонстрирует качественное судейство и стабильность, которой ему порой не хватает. Что в чемпионате России, что в международных европейских кубках обязательно у него что-то случается. Карасев варится в этом уже не первый год, авансов ему выдано достаточно. Пусть теперь доказывает свой высокий уровень.

Судья высокого уровня – это стабильный судья. Уверенная работа должна быть на протяжении многих сезонов, тогда уже можно говорить о высоком классе рефери. Карасев попал в топ-группу европейских арбитров, значит ему, к счастью, доверяют», — сказал Бутенко.

Как сообщалось ранее, «Барселона» и «Арсенал» сыграют в среду, 16 марта. Начало матча в 22:45 по мск.