Бубнов: «Хенти пока далек от уровня Ниасса»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» - «Уфа» (2:0) .

«Ключевым моментов поединка в Черкизове стал пенальти в начале второго тайма. До него «Уфа», действовавшая с тремя центральными защитниками, выглядела организованно в обороне, и не было видно, за счет чего «Локомотиву» по силам ее взломать. Не вытекавший из логики игры эпизод заставил гостей идти вперед, раскрываться, благодаря чему железнодорожники забили второй мяч в концовке.

«Локомотиву» будет крайне непросто сохранить третье место, не говоря уже о том, чтобы подняться выше. ЦСКА, «Ростов» и Зенит» пока выглядят предпочтительней, а примерно на одном уровне с железнодорожниками находятся «Краснодар» и «Спартак», - сказал Бубнов.

Добавим, что железнодорожники смогли прервать серию из четырех матчей без побед в Премьер-лиге.