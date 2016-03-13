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  • Червиченко: «Спартаку» давно пора уходить от красно-белого национализма»

Червиченко: «Спартаку» давно пора уходить от красно-белого национализма»

13 марта 2016, 17:11
17

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что руководство красно-белых совершило ошибку, пригласив на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева. По его мнению, москвичам требуется специалист со стороны.

«Я думаю, руководство «Спартака» проиграло, когда пошло на поводу у ветеранов и в клубе решили остановиться на кандидатуре Аленичева. Считаю, что «Спартаку» давно пора уходить от этого красно-белого национализма и позвать грамотного специалиста со стороны. Нынешний подход, как мы видим, плодов не приносит», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Червиченко Андрей
Комментарии (17)
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Asbjorn
1457878402
молодец какой,развалил команду,теперь советы дает,ай да человек
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Aztec58
1457878437
Блин, какой же он д у р а к! Посоветуй ещё Кадырову отдать капитанскую повязку не чеченцу, ага.
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REDWHITE_
1457878635
вот и червяк по весне вылез)))
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Каратель помойников
1457880911
ёпть,кто бы говорил,этот "специалист" сам всё развалил,а теперь советы даёт.сидел бы и помалкивал,кто интересно у него интервью берёт и публикует потом.его при встрече пиз*ить надо за его "подвиги""
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ФК Зенит всея Руси
1457883269
Червиченко это легенда Спартака, последний владелец при котором горе-клуб выигрывал Титулы, хранил победные традиции. - На смену успешному Червиченко -- пришла эта квашня, второе десятилетие не способная выиграть ни единого турнира.
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ФК Зенит всея Руси
1457883414
Олег Иванович Романцев ни за что не продал бы клуб плохому человеку. - Если ОИР доверил Спартак - Червиченке, то это, считай, как знак качества и надёжности. А вот когда Федун интригами и чёрным пиаром избавился от Червиченки и схватился рулить Спартаком самостоятельно - тут и пришли беспросветные годы и десятилетия, когда ничего не светит и клуб опускается всё ниже и ниже....
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proеzd2
1457886202
похудел шо ли морда или голодный!7
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Диктор
1457906529
Как же достали эти сра-ные спецы.
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alex1004
1457937726
Чья бы корова мычала, а Червиченко молчала. Его времена владения, это самый грустный этап в истории Спартака. Кубок говорите при нем выиграли, но это не благодаря а вопреки. После победного финала, ОИР приведший клуб к последнему на сегодняшний день трофею, был отправлен в отставку за не согласие с политикой клуба, который привозил кучу "навоза" из банановых республик. Бормантан тоже был во времена этого недоумка. Надо вспомнить еще как он относился к болельщикам, говоря о том что он вкладывает свои деньги в в клуб и ему решать, что и как делать, а дело болельщиков молча смотреть на происходящее. Так вот чевриченко не твое это теперь дело, твое молча смотреть и молчать, молчать, молчать...
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sir_Alex
1457961671
Мнение Червя мало кого интересует!
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