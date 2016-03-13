Червиченко: «Спартаку» давно пора уходить от красно-белого национализма»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что руководство красно-белых совершило ошибку, пригласив на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева. По его мнению, москвичам требуется специалист со стороны.

«Я думаю, руководство «Спартака» проиграло, когда пошло на поводу у ветеранов и в клубе решили остановиться на кандидатуре Аленичева. Считаю, что «Спартаку» давно пора уходить от этого красно-белого национализма и позвать грамотного специалиста со стороны. Нынешний подход, как мы видим, плодов не приносит», – сказал Червиченко.