Станция метро «Черкизовская» может быть переименована в честь «Локомотива»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строящаяся станция метро "Черкизовская», которая будет проходить по МКЖД, может быть переименована в честь «Локомотива». Напомним, имена московского «Динамо», «Спартак» и ЦСКА имеют три станции.

«Это хорошая тенденция. У нас есть «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Мы этот вопрос внесем мэру на штаб. И, если мэр даст поручение рассмотреть его на комиссии, будет принято решение, значит переименуем эту станцию», – сказал Хуснуллин.