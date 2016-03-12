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  • Станция метро «Черкизовская» может быть переименована в честь «Локомотива»

Станция метро «Черкизовская» может быть переименована в честь «Локомотива»

12 марта 2016, 13:03
12

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что строящаяся станция метро "Черкизовская», которая будет проходить по МКЖД, может быть переименована в честь «Локомотива». Напомним, имена московского «Динамо», «Спартак» и ЦСКА имеют три станции.

«Это хорошая тенденция. У нас есть «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Мы этот вопрос внесем мэру на штаб. И, если мэр даст поручение рассмотреть его на комиссии, будет принято решение, значит переименуем эту станцию», – сказал Хуснуллин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (12)
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Виталий1
1457779425
Интересно, а как к этим футбольным наименованиям относятся миллионы москвичей, которые считают, что локомотив, это паровоз, а в футбол играют клюшками?
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Виталий1
1457779478
Опять потом через несколько лет обратно переименовывать придётся.
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Etiainen
1457780088
ну и правильно, рынка то давно нет, а это близлежащий символ
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Тяп-Ляп.
1457780875
А лучче-Станция -"Пятое колесо в телеге"!
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Aztec58
1457782445
Да-а, не уважают нынче татаро-ордынского царевича Черкиза.
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alexproff
1457784475
Стадион давно стоит и рядом со станцией. Ходынку переименовали в КОНный ДОМ -полный бред.Там до стадиона с километр топать. Ходынка -уже исторически сложившиеся место Москвы
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slavа0508
1457785891
Футбол для большинства наших граждан вообще не существует,так что наверное не стоит переименнововать,В Локомотивы,ЦСКА,Спартак и так далее
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