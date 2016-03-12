Хиддинк встал на защиту Азара

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк не считает, что его подопечный Эден Азар в этом сезоне недостаточно выкладывается на поле.

«Время от времени я вижу, что он способен делать потрясающие вещи и быть очень эффективным. Мы постараемся помочь ему найти тот путь, который позволит ему расти и развиваться. Конечно, у меня есть тревоги по поводу того, стоит ли ему выходить на поле, когда он еще не в форме, чтобы играть в полную силу. И вот тут я постараюсь ему помочь, чтобы он поднялся на тот уровень, которого от него ждут.

Вчера я общался с психологами, потому что когда кто-то не работает на том уровне, на котором может, то это всегда связано с эмоциями. Я хотел посмотреть, в порядке ли его работоспособность, я увидел цифры, потому что мы можем все замерить без эмоций, и он выкладывается на тренировках и в матчах. Например, мы знаем, сколько он делает ускорений, и мы видим, какая у него скорость. Иногда кажется, что он недорабатывает, но это не так», — сказал голландец.