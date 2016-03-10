Аленичев: «Я не говорю о спартаковском духе»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о проблемах команды.

– Почему у «Спартака» слишком рваная игра?

– Стабильности нам не хватает. Но чтобы играть стабильно, необходимо время. Таким футболистам, как Мельгарехо, нужно адаптироваться. Мы хотим как можно скорее добиться идеального взаимодействия. Должен признать, пока не получается. У нас осталось 11 игр, в них мы способны показать зрелый и стабильный футбол. И провести этот отрезок без провальных матчей.

– Согласны, что «Спартаку», учитывая проблемы в обороне, стоит делать акцент на атаку? Там может получиться лучше...

– Проблемы в защите у нас есть, этого не скрываю. Согласен, что можно больше уделять внимания атаке. И мы уделяли, забивая после хороших и красивых комбинаций. Но лететь с шашкой наглого не стоит, потому что соперники хорошо изучили нашу игру. Должен быть баланс. Понимаю, что спартаковские болельщики любят атакующий футбол. И я стараюсь такую игру команде прививать.

– Разделяете ли точку зрения, что у «Спартака» сейчас дисбаланс состава? Потенциально сильная атака, средняя проблемная полузащита и слабая оборона. Сколько времени нужно, чтобы игру сбалансировать?

– Как уже сказал, у нас есть проблемы в обороне. И средняя линия действует не так, как мне хотелось бы. Правильно говорят: покажи, какой у тебя центр поля – и я скажу, какая у тебя команда. Если центральные полузащитники станут играть на своем уровне – а они могут играть гораздо лучше – и эффективность игры в атаке станет гораздо выше.

– Доколе «Спартак» будет козырять спартаковским духом, при этом избавляясь от российских футболистов?

– А я и не говорю о спартаковском духе. Говорю о качестве, которое нужно улучшить. Что касается российских футболистов, видимо, имеются в виду Митрюшкин и Давыдов. Но один решил сменить обстановку, другой – покинуть команду. Не имею права держать футболистов в команде, которые не хотят за нее играть, – сказал Аленичев.