Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аленичев: «Я не говорю о спартаковском духе»

10 марта 2016, 21:06
4

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о проблемах команды.

– Почему у «Спартака» слишком рваная игра?

– Стабильности нам не хватает. Но чтобы играть стабильно, необходимо время. Таким футболистам, как Мельгарехо, нужно адаптироваться. Мы хотим как можно скорее добиться идеального взаимодействия. Должен признать, пока не получается. У нас осталось 11 игр, в них мы способны показать зрелый и стабильный футбол. И провести этот отрезок без провальных матчей.

– Согласны, что «Спартаку», учитывая проблемы в обороне, стоит делать акцент на атаку? Там может получиться лучше...

– Проблемы в защите у нас есть, этого не скрываю. Согласен, что можно больше уделять внимания атаке. И мы уделяли, забивая после хороших и красивых комбинаций. Но лететь с шашкой наглого не стоит, потому что соперники хорошо изучили нашу игру. Должен быть баланс. Понимаю, что спартаковские болельщики любят атакующий футбол. И я стараюсь такую игру команде прививать.

– Разделяете ли точку зрения, что у «Спартака» сейчас дисбаланс состава? Потенциально сильная атака, средняя проблемная полузащита и слабая оборона. Сколько времени нужно, чтобы игру сбалансировать?

– Как уже сказал, у нас есть проблемы в обороне. И средняя линия действует не так, как мне хотелось бы. Правильно говорят: покажи, какой у тебя центр поля – и я скажу, какая у тебя команда. Если центральные полузащитники станут играть на своем уровне – а они могут играть гораздо лучше – и эффективность игры в атаке станет гораздо выше.

– Доколе «Спартак» будет козырять спартаковским духом, при этом избавляясь от российских футболистов?

– А я и не говорю о спартаковском духе. Говорю о качестве, которое нужно улучшить. Что касается российских футболистов, видимо, имеются в виду Митрюшкин и Давыдов. Но один решил сменить обстановку, другой – покинуть команду. Не имею права держать футболистов в команде, которые не хотят за нее играть, – сказал Аленичев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СЛАВА 81
1457640386
Хоть 2 года, хоть 3 года Аленичеву дай ничего хорошего не будет . Нужен тренер который скажет как отрежет. А футболисты сопляки, то не хочу это не хочу.
Ответить
fakel-vrn
1457642833
от алейничева в спартаке совершенно ничего не зависит
Ответить
pandora777
1457648898
Только и делает что говорит
Ответить
Тяп-Ляп.
1457701055
От этого духа уже мутит.
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:43
3
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
22:32
3
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
22:27
2
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
5
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
103
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
7
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
11
Все новости
Все новости
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
23:31
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
23:14
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
23:02
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
22:41
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
103
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
7
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
11
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
9
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
2
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
144
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+