На «Лужниках» завершили возведение трибун

На реконструируемом стадионе «Лужники» завершили возведение трибун, о чем сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Пройден важный этап – строители закончили монтаж сборно-железобетонных конструкций настила трибун. В ходе работ рабочие уложили 12 тысяч элементов покрытия.

Осенью на обновленных трибунах стадиона появятся первые кресла болельщиков. Их цвет – бордовый с золотым. Такую цветовую гамму выбрали москвичи на городском портале «Активный гражданин». В голосовании приняли участие более 137 тысяч горожан», – сообщил Бочкарев.

Как сообщается на официальном стайе Департамента, количество зрительских мест после реконструкции Большой спортивной арены увеличится с 78 до 81 тысячи.