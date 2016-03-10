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КДК РФС вынес вердикт по матчу ЦСКА – «Спартак»

10 марта 2016, 15:47
29

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о деталях наказания армейцев за нарушения во время матча ЦСКА«Спартак».

«В матче ЦСКА – «Спартак» за использование и бросание пиротехники армейскими болельщиками клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. За скандирование нецензурных и оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 70 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей, которые выражались в вывешивании несогласованного баннера болельщиками ЦСКА, клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», - рассказал он.

Не остался без наказания и «Спартак».

«За использование болельщиками пиротехники футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. За скандирование болельщиками оскорбительных и нецензурных выражений клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. За несогласованный баннер «Яндекс: одежда фанатов недорого» и две изображенные майки вынесен штраф 250 тысяч рублей. На одной из маек был кельтский крест, поэтому мы квалифицировали его как нацистскую символику. И за еще один баннер оскорбительного содержания в адрес вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, вывешенный болельщиками «Спартака», мы назначали штраф в размере 200 тысяч рублей», — добавил глава КДК РФС.

Напомним, что встреча завершилась минимальной победой ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (29)
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REDWHITE_
1457614949
теперь у гинера денег на достройку своего офиса со сторожевой башней на Песчанке не хватит))) аха-ха
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СК
1457615936
ЦСКА: 300 + 70 + 50 = 420 Спартак: 100 + 80 + 250 + 200 = 630 Победил Спартак?
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REDWHITE_
1457616111
клячи набежали)) на стадионы не ходят, только по клаве долбят))) аха-ха
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FanatSerj
1457620128
Что то Акинфеев дорого обошелся, что там хоть за банер то такой был?
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ФК Зенит всея Руси
1457622496
Что на эти чудовищные суммы вам скажут голодные спартаковские бабушки?!! Им из-за вас опять без газа сидеть, суши не жаренными трескать?!!
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Aztec58
1457623729
Помнится за оскорбительный баннер в адрес Тихонов КДК
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Aztec58
1457624025
Помнится за оскорбительный баннер в адрес Тихонова КДК как-то решил оштрафовать коней, но те подали апелляцию и и деньги Гинера были признаны более неприкосновенными чем честь экс-спартаковца.
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Aztec58
1457624456
Ещё в 2015 в Роскомнадзоре заявили о допустимости использования изображения свастики без целей пропаганды. Соответствующее разъяснение размещено на сайте ведомства.К такому выводу Роскомнадзор пришел после специального юридико-лингвистического исследования антиэкстремистского законодательства. Экспертизу проводили специалисты Московской государственной юридической академии имени Кутафина. По заключению экспертов, «использование нацистской и сходной с ней до смешения символики в исторических, научных и других целях признается допустимым». Что касается мальтийского креста, то только неучи типа Григорьянца могут считать его нацистским символом, ага. Короче, юристам Спартака надо идти в суд. Эту банду известного переселенца из Харькова, пора остановить.
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bzfar
1457627142
Игра "так себе".... болельщикам футбол не особо нужен, главное постебаться... КДК озолотился ... Чемпионат России! ...уже начинает превращаться в недоразумение...
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kotmyshka
1457629718
За скандирование нецензурных и оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 70 тысяч рублей. За скандирование болельщиками оскорбительных и нецензурных выражений клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. Кто вел подсчет количества мата?
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