КДК РФС вынес вердикт по матчу ЦСКА – «Спартак»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о деталях наказания армейцев за нарушения во время матча ЦСКА – «Спартак».

«В матче ЦСКА – «Спартак» за использование и бросание пиротехники армейскими болельщиками клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. За скандирование нецензурных и оскорбительных выражений ЦСКА оштрафован на 70 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей, которые выражались в вывешивании несогласованного баннера болельщиками ЦСКА, клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», - рассказал он.

Не остался без наказания и «Спартак».

«За использование болельщиками пиротехники футбольный клуб «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей. За скандирование болельщиками оскорбительных и нецензурных выражений клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. За несогласованный баннер «Яндекс: одежда фанатов недорого» и две изображенные майки вынесен штраф 250 тысяч рублей. На одной из маек был кельтский крест, поэтому мы квалифицировали его как нацистскую символику. И за еще один баннер оскорбительного содержания в адрес вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, вывешенный болельщиками «Спартака», мы назначали штраф в размере 200 тысяч рублей», — добавил глава КДК РФС.

Напомним, что встреча завершилась минимальной победой ЦСКА.