Мэрия Москвы согласилась назвать станцию метро в честь ЦСКА

Межведомственная комиссия Москвы удовлетворила просьбу болельщиков ЦСКА и приняла решение назвать строящуюся в районе Ходынского поля станцию метро в честь данного футбольного клуба. Ситуацию прокомментировал вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

«В нашу комиссию поступило предложение ряда сотрудников министерства обороны, а также болельщиков Центрального спортивного клуба армии с указанием, что в российской столице есть станция, названная в честь популярных спортклубов «Динамо» и «Спартак», - рассказал Печатников. По его словам, межведомственная комиссия согласилась с предложением после «продолжительной бурной дискуссии».

Печатников отметил, что скоро это решение комиссии будет формализовано в виде постановления правительства Москвы.