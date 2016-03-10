Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мэрия Москвы согласилась назвать станцию метро в честь ЦСКА

Мэрия Москвы согласилась назвать станцию метро в честь ЦСКА

10 марта 2016, 14:58
23

Межведомственная комиссия Москвы удовлетворила просьбу болельщиков ЦСКА и приняла решение назвать строящуюся в районе Ходынского поля станцию метро в честь данного футбольного клуба. Ситуацию прокомментировал вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

«В нашу комиссию поступило предложение ряда сотрудников министерства обороны, а также болельщиков Центрального спортивного клуба армии с указанием, что в российской столице есть станция, названная в честь популярных спортклубов «Динамо» и «Спартак», - рассказал Печатников. По его словам, межведомственная комиссия согласилась с предложением после «продолжительной бурной дискуссии».

Печатников отметил, что скоро это решение комиссии будет формализовано в виде постановления правительства Москвы.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GM
1457612820
А где свино-бомжи? Они так радовались предыдущей новости, пусть и этой порадуются :)
Ответить
С-Пб on-line
1457612828
Вообще похер!
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457613564
Позор!!!
Ответить
Freyk
1457614856
А «Локомотив» что обделили?
Ответить
headdevil
1457615799
Спортивную- в Торпедо! Черкизовскую- в Локомотив! Автозаводскую- в Торпезо-ЗИЛ! Город Раменское- в Сатурн! Эгэгэй!
Ответить
19Beast86
1457615808
Такой бред!
Ответить
msbleff
1457616135
кто кричит,что это не правильно, посмотрите сначала сколько объектов ЦСКА находится на ходынке. 11 штук! Ходынское поле всегда был армейским районом. Верное решение.
Ответить
Добрый Бобер
1457616410
Не долго музыка играла. В мэрии девочки какие-то сидят - дня не прошло, решение поменяли.
Ответить
Aztec58
1457628220
Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) — спортивный клуб при Министерстве обороны СССР, позже Российской Федерации. В России имеет статус Федерального автономного учреждения. Полное официальное название российского клуба — «Федеральное автономное учреждение Министерства обороны Российской Федерации „Центральный спортивный клуб Армии“». В советское время ЦСКА включал в себя команды практически по всем видам спорта, в том числе игровым. В настоящее время ФАУ ЦСКА, как правило, НЕ ИМЕЕТ прямого отношения к профессиональным спортивным клубам под названием «ЦСКА» (с). Все эти многочисленные ПФК ЦСКА, ПБК ЦСКА и прочие - частные лавочки, принадлежащие зачастую криминальному капиталу, ага. Но своё горячее желание использовать метрополитен для рекламы своего личного гешефта эти частники бессовестно прикрывают звучным именем и славной историей некогда всемирно известного армейского клуба.
Ответить
Каратель помойников
1457661018
можно ещё станцию назвать "рекордсменово"))
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:43
3
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
22:32
3
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
22:27
2
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
4
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
102
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
7
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
10
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
23:14
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
23:02
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
22:41
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
4
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
102
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
7
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
10
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
9
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
2
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
144
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+