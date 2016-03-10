Блаттер: «Я считаю, что на ЧМ лучше оставить 32 команды»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер не поддерживает инициативу по увеличению количества стран-участниц чемпионатов мира. Напомним, что с таким предложением выступил действующий президент ФИФА Джанни Инфантино. По его мнению, количество команд-участников первенства нужно увеличить с 32 до 40.

«Я считаю, что лучше оставить 32 команды. Эта система зарекомендовала себя, была проверена. Эта идея принесла Инфантино голоса? Тогда следующий претендент скажет, что нужно увеличить число команд до 44, а где грань разумного? Можно вовсе играть, как в теннисе — 128 команд. И играть на вылет. Это было бы действительно креативно», — сказал Блаттер в интервью изданию Blick.