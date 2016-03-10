«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоится дерби между заклятыми соперниками «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Ливерпульцы могут отомстить за серию поражений, а наставник «МЮ» Луи ван Гаал стать первым в истории клуба тренером, который обыграет «Ливерпуль» пять раз подряд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 23:05. Не пропустите!