Мостовой: «Не стоит обращать внимание на то, что «Зенит» не может забить»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру "Зенита".

«Не стоит обращать внимания на то, что «Зенит» не может забить с игры. Любые серии когда-нибудь заканчиваются. Надо смотреть, в каком состоянии подходит команда к матчу. В Лиссабоне игра была равна, счет 0:1 отыгрываемый. Для «Зенита» важно как можно быстрее забить гол и, главное, не пропустить. Если это будет сделано, то шансы пройти «Бенфику» по сумме двух встреч есть.

Другое дело, что вряд ли «Бенфика» приехала в Санкт-Петербург, опасаясь соперника. С другой стороны, у лиссабонцев есть проблемы в связи с дисквалифицированными и травмированными. Думаю, что игра будет вязкая. Плюс многое будет зависеть от качества поля, потому что пока наши поля в это время года находятся не в лучшем состоянии», - сказал Мостовой.