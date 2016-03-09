Хиддинк: «Мы – аутсайдеры в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк считает своих подопечных аутсайдерами в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Первую игру выиграли парижане со счетом 2:1, ответная встреча состоится в среду, 9 марта.

«Мы – аутсайдеры, если судить по нынешнему сезону, особенно – по первой его части. Сейчас у игроков прибавилось уверенности, но мы не фавориты. У нас качественный состав, но посмотрите на «ПСЖ»: они могут позволить дать отдохнуть пятерым-семерым игрокам. Мы будем очень неуступчивым аутсайдером», – сказал Хиддинк.